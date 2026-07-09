9 Июля 2026, 12:07
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В столичном секторе Буюканы столкнулись четыре автомобиля, один из них — учебный
Утром 9 июля в столичном секторе Буюканы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, один из которых принадлежит автошколе.
Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Кристина Талпэ, в результате аварии никто не пострадал, пишет agora.md
По факту ДТП начато расследование.
Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.