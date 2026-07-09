В столичном секторе Буюканы столкнулись четыре автомобиля, один из них — учебный

Утром 9 июля в столичном секторе Буюканы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, один из которых принадлежит автошколе.

В столичном секторе Буюканы столкнулись четыре автомобиля, один из них — учебный.