В Дурлештах мужчина ударил полицейского по голове и получил полтора года тюрьмы.

Прокуратура Кишинева сообщает о вынесении приговора 25-летнему молодому человеку, который применил насилие к полицейскому, находившемуся при исполнении служебных обязанностей.

Суд назначил обвиняемому 1 год и 6 месяцев лишения свободы, однако уголовное дело рассматривалось в его отсутствие, так как он объявлен в розыск, пишет rupor.md

Инцидент произошел вечером 4 января 2024 года. Мать правонарушителя вызвала полицию в свой дом в городе Дурлешты после того, как подверглась физической и вербальной агрессии со стороны своего нетрезвого сына. Для документирования случая на место прибыл экипаж полиции. В ходе оформления протокола одним из сотрудников молодой человек подошел к нему со спины и ударил кулаком в область затылка.

В результате полученного удара полицейский потерял равновесие и упал. Он получил легкие травмы головы и ушибы мягких тканей, из-за чего ему потребовалась медицинская помощь. Нападавший был оперативно обездвижен вторым членом экипажа и взят под стражу. В ходе следствия задержанный признал свою вину. Из материалов дела также известно, что ранее в отношении него неоднократно выносились защитные предписания из-за фактов домашнего насилия, и он привлекался к административной ответственности.

Поскольку обвиняемый не явился на заседание суда и был объявлен в розыск, судебный процесс прошел в его отсутствие. Суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Из этого срока первые 6 месяцев он должен отбывать в тюрьме полузакрытого типа, а исполнение оставшейся части наказания приостановлено с испытательным сроком на 2 года.

Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано.