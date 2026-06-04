В Дурлештах в строящемся доме прогремел взрыв.

ГИЧС сообщает, что взрыв произошел в строящемся здании.

На кадрах видно, что над зданием поднимается густое облако дыма.

Днем 4 июня 2026 года пожарные из Кишинева прибыли на место происшествия по адресу: улица Кэртуша, 101 в городе Дурлешты после сообщения о взрыве в строящемся жилом доме.

На место были направлены четыре пожарно-спасательных отряда. По прибытии сотрудники ГИЧС установили, что взорвались четыре газовых баллона.

После инцидента пожар не возник. Пожарные провели работы по охлаждению стен и обеспечению безопасности территории. О пострадавших не сообщается.

Причина и обстоятельства происшествия будут установлены компетентными органами.



