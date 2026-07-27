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politia.md logopolitia
27 Июля 2026, 18:59
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В Дурлештах ребенок высунулся из окна движущейся машины: водителя оштрафовали

В Дурлештах ребенок проехался в автомобиле, высунувшись из окна. Видео появилось в социальных сетях.

В Дурлештах ребенок высунулся из окна движущейся машины: водителя оштрафовали.
В Дурлештах ребенок высунулся из окна движущейся машины: водителя оштрафовали.

По данным полиции, опасный инцидент произошел 26 июля на улице Тудор Владимиреску.

Правоохранители установили водителя машины — 34-летнюю женщину, которая находилась за рулем автомобиля Skoda. Ее привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.

Полиция напоминает родителям и водителям о необходимости перевозить детей в безопасных условиях и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы не подвергать опасности их жизнь и здоровье.

Источник
politia.md logopolitia
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