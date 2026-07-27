В Дурлештах ребенок высунулся из окна движущейся машины: водителя оштрафовали.

В Дурлештах ребенок проехался в автомобиле, высунувшись из окна. Видео появилось в социальных сетях.

По данным полиции, опасный инцидент произошел 26 июля на улице Тудор Владимиреску.

Правоохранители установили водителя машины — 34-летнюю женщину, которая находилась за рулем автомобиля Skoda. Ее привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.

Полиция напоминает родителям и водителям о необходимости перевозить детей в безопасных условиях и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы не подвергать опасности их жизнь и здоровье.