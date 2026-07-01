Ford отзовет более 741 000 автомобилей в США.

Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. отзывает 741 195 автомобилей в США из-за дефекта коробки передач.

Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США.

Машины отзываются из-за проблем с трансмиссией, из-за которой может получить повреждение система парковки, что, в свою очередь, способно привести к самопроизвольному движению автомобиля. По данным регулятора, отзыв касается некоторых автомобилей ⁠Navigator, Expedition 2018–2021 годов выпуска, Explorer 2020–2021 годов выпуска, Lincoln Aviator и F-150 2021 года выпуска.

По данным управления, Ford также отзывает 36 046 автомобилей своей модели Bronco в США из-за неправильно закрепленных накладок на передних крыльях, которые могут отделиться от автомобиля в процессе движения, увеличив риск аварии.

Для решения этих проблем дилеры бесплатно обновят программное обеспечение, проведут осмотр автомобиля и при необходимости ремонт или замену поврежденных деталей, отметили в управлении.

В апреле Национальное управление безопасности дорожного движения США также сообщило, что Ford отзовет около 1,4 млн грузовиков F-150 в США из-за проблемы с программным обеспечением модуля управления трансмиссией. Ошибка в ПО может привести к неожиданному переключению на пониженную передачу во время движения, что способно вызвать потерю контроля над автомобилем и повысить риск аварии.

Согласно данным сети сервисных центров «ЕвроАвто», с начала 2026 года автомобили Ford находились на седьмом месте в списке марок автомашин, которым чаще всего требовался ремонт. При этом Ford Focus занял третью строчку среди моделей, наиболее часто посещавших СТО.