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stiri.md logostiri
15 Июля 2026, 23:11
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В Дубоссарах ребенок едва не погиб, подавившись инородным предметом

Трехлетний ребенок был госпитализирован после того, как подавился инородным предметом у себя дома. Мальчика в экстренном порядке доставили в районную больницу Дубоссар.

В Дубоссарах ребенок едва не погиб, подавившись инородным предметом.
В Дубоссарах ребенок едва не погиб, подавившись инородным предметом.

По предварительной информации, ребенок находился дома вместе с отцом и младшим братом. Пока дети играли в комнате, отец на несколько минут отвлекся на мобильный телефон. Вскоре он заметил, что у сына идет пена изо рта, ему трудно дышать, и он начинает терять сознание, передает stiri.md

Мужчина попытался оказать ребенку первую помощь, однако, увидев, что его состояние ухудшается, вынес мальчика во двор и позвал соседей. Те вызвали скорую помощь.

Врачи диагностировали механическую асфиксию, вызванную инородным телом, и смогли спасти ребенку жизнь. После наблюдения в отделении интенсивной терапии мальчика перевели в педиатрическое отделение. Сейчас он находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное.

По данному факту начата проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Источник
stiri.md logostiri
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