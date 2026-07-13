После инцидента с ребёнком в бассейне инспекторы выявили нарушения безопасности.

Инцидент в одном из развлекательных комплексов Яловенского района, где девочка едва не утонула после того, как её волосы затянуло в систему всасывания бассейна, выявил серьёзные нарушения требований безопасности.

После происшествия Государственная инспекция по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей (ISSPNPC) провела внеплановую проверку объекта. Инспекторы оценили условия предоставления услуг, состояние оборудования, работу инженерных систем, а также соблюдение требований по информированию посетителей.

В ходе проверки было установлено, что на территории отсутствовали предупреждающие таблички об опасностях возле водных аттракционов, а также инструкции по безопасному использованию оборудования. Кроме того, посетители не были в полной мере проинформированы о возможных рисках и правилах пользования услугами.

За выявленные нарушения оператор комплекса привлечён к административной ответственности.

Также инспекторы обнаружили ряд других несоответствий, не входящих в компетенцию ISSPNPC. Материалы по ним направлены в уполномоченные государственные органы для дальнейшего рассмотрения.

В инспекции сообщили, что будут контролировать устранение всех выявленных нарушений и дальнейшее соблюдение оператором требований законодательства.

Ведомство напоминает, что владельцы бассейнов, плавательных комплексов и аквапарков обязаны иметь санитарное разрешение на деятельность, устанавливать предупреждающие знаки в потенциально опасных местах, регулярно проверять оборудование и системы защиты от риска всасывания или защемления, своевременно устранять технические неисправности, а также размещать правила пользования и действующие ограничения на румынском языке.

Потребителей призывают выбирать только те зоны отдыха, где соблюдаются нормы безопасности, внимательно знакомиться с правилами и не оставлять детей без присмотра во время купания.

Напомним, инцидент произошёл после того, как волосы девочки попали в систему всасывания бассейна. Благодаря оперативным действиям находившихся рядом людей ребёнка удалось спасти. Случай вызвал широкий общественный резонанс и вновь привлёк внимание к вопросам безопасности в местах массового отдыха у воды.