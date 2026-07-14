Незамужние женщины смогут получать пособие по рождению ребенка.

Пособие по беременности и родам будет назначаться незамужним женщинам, независимо от их семейного статуса.

В частности, незамужние работающие женщины, которые не застрахованы и не находятся на иждивении супруга, получат право на пособие по беременности и родам, выплачиваемое после рождения ребенка, за весь период отпуска. Возможно это будет при условии, что отец ребенка подтвердит наличие необходимого страхового стажа, пишет logos-pres.md

Сегодня, согласно законодательству, только три категории женщин имеют право на такое пособие: застрахованные, безработные и жены, находящиеся на иждивении застрахованного супруга.

То есть, если родители ребенка не состоят в браке, и его мать не застрахована в системе обязательного государственного социального страхования, она не может получить пособие по беременности и родам, даже если отец ребенка признал отцовство.

Дискриминационный момент в отношении матерей-одиночек

В то же время, по данным Агентства госуслуг, ежегодно в Молдове 19% детей рождаются вне брака. Министерство труда и социальной защиты продвигает поправки в законодательство, чтобы устранить этот дискриминационный момент, возникающий при назначении пособия по беременности и родам.

Поправки предусматривают также, что пособие будет исчисляться в соответствии с суммой дохода одного из застрахованных родителей ребенка. При этом учитываться будет тот родитель, чей доход обеспечивает более высокий размер пособия.

А если такое пособие было рассчитано, исходя из собственного дохода матери из-за отсутствия сведений об отце ребенка, но после их появления в информационных ресурсах Национальной кассы социального страхования (НКСС) размер пособия может быть пересмотрен. Пересмотр будет возможен не позднее 12 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.