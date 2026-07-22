22 Июля 2026, 20:33
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В ДТП на въезде в Сынжеру столкнулись два транспортных средства
Дорожно-транспортное происшествие произошло на въезде в населенный пункт Сынжера. В аварии столкнулись автомобиль BMW и грузовик.
После столкновения на дороге образовались многокилометровые пробки — от аэропорта до въезда в Сынжеру, передает realitatea.md
В результате столкновения три человека, находившиеся в автомобиле BMW, в том числе несовершеннолетний ребенок, были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины и последствия данного происшествия.