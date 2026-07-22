В ДТП на въезде в Сынжеру столкнулись два транспортных средства

Дорожно-транспортное происшествие произошло на въезде в населенный пункт Сынжера. В аварии столкнулись автомобиль BMW и грузовик.

После столкновения на дороге образовались многокилометровые пробки — от аэропорта до въезда в Сынжеру, передает realitatea.md

В результате столкновения три человека, находившиеся в автомобиле BMW, в том числе несовершеннолетний ребенок, были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить причины и последствия данного происшествия.