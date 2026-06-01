Боля: Компании из США, Греции и Венгрии заинтересованы в аэропорте Маркулешт.

Несколько компаний из США, Греции и Венгрии выразили заинтересованность в аэропорте Маркулешт, а власти рассматривают этот аэродром как потенциальный будущий региональный транспортно-логистический хаб.

Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля. По словам чиновника, аэропорт Мэркулешт был включён в структуру Международного аэропорта Кишинёва, а процесс передачи активов уже завершён, сообщает ipn.md

«Аэропорт Маркулешт вошёл в состав аэропорта Кишинёва. Всё имущество аэропорта Маркулешт на основании акта приёма-передачи было передано аэропорту Кишинёва. Туда прибудут специалисты по развитию авиации и проведут анализ, чтобы определить региональные тенденции, а затем дать нам рекомендации относительно того, во что следует инвестировать в аэропорт Мэркулешт», — заявил вице-премьер Владимир Боля в эфире программы În Context на общественном телеканале.

По словам вице-премьера, интерес иностранных инвесторов к аэродрому на севере страны продолжает расти.

«В Маркулешт действует функционирующий аэропорт, где ежегодно выполняется от 230 до 250 рейсов. Каждый месяц в министерство и в аэропорт Кишинёва обращаются компании, заинтересованные в аэродроме Маркулешт. Это компании из США, Греции и Венгрии. Все они заинтересованы в этой площадке», — добавил Владимир Боля.

Чиновник подчеркнул преимущества аэропорта Маркулешт, отметив его расположение недалеко от границ с Украиной и Румынией, а также наличие транспортной инфраструктуры.

«Это аэродром, расположенный всего в 100 километрах от Украины и чуть более чем в 100 километрах от Румынии. У него великолепное местоположение. К нему ведёт четырёхполосная дорога, которая будет реконструирована, и имеется железнодорожное сообщение. То есть речь идёт о полноценном логистическом хабе. Мы хотим подготовить этот аэродром к развитию, но всё же ждём рекомендаций специалистов», — подчеркнул министр инфраструктуры и регионального развития.