theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
26 Июня 2026, 07:36
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Боля: Компании из США, Греции и Венгрии заинтересованы в аэропорте Маркулешт

Несколько компаний из США, Греции и Венгрии выразили заинтересованность в аэропорте Маркулешт, а власти рассматривают этот аэродром как потенциальный будущий региональный транспортно-логистический хаб.

Боля: Компании из США, Греции и Венгрии заинтересованы в аэропорте Маркулешт.
Боля: Компании из США, Греции и Венгрии заинтересованы в аэропорте Маркулешт.

Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля. По словам чиновника, аэропорт Мэркулешт был включён в структуру Международного аэропорта Кишинёва, а процесс передачи активов уже завершён, сообщает ipn.md

«Аэропорт Маркулешт вошёл в состав аэропорта Кишинёва. Всё имущество аэропорта Маркулешт на основании акта приёма-передачи было передано аэропорту Кишинёва. Туда прибудут специалисты по развитию авиации и проведут анализ, чтобы определить региональные тенденции, а затем дать нам рекомендации относительно того, во что следует инвестировать в аэропорт Мэркулешт», — заявил вице-премьер Владимир Боля в эфире программы În Context на общественном телеканале.

По словам вице-премьера, интерес иностранных инвесторов к аэродрому на севере страны продолжает расти.

«В Маркулешт действует функционирующий аэропорт, где ежегодно выполняется от 230 до 250 рейсов. Каждый месяц в министерство и в аэропорт Кишинёва обращаются компании, заинтересованные в аэродроме Маркулешт. Это компании из США, Греции и Венгрии. Все они заинтересованы в этой площадке», — добавил Владимир Боля.

Чиновник подчеркнул преимущества аэропорта Маркулешт, отметив его расположение недалеко от границ с Украиной и Румынией, а также наличие транспортной инфраструктуры.

«Это аэродром, расположенный всего в 100 километрах от Украины и чуть более чем в 100 километрах от Румынии. У него великолепное местоположение. К нему ведёт четырёхполосная дорога, которая будет реконструирована, и имеется железнодорожное сообщение. То есть речь идёт о полноценном логистическом хабе. Мы хотим подготовить этот аэродром к развитию, но всё же ждём рекомендаций специалистов», — подчеркнул министр инфраструктуры и регионального развития.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте