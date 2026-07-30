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30 Июля 2026, 17:52
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В Дрокии задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники полиции Дрокии провели мероприятия по борьбе с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.

В Дрокии задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
В Дрокии задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

В результате специальных следственных мероприятий с поличным были задержаны несколько человек в возрасте от 25 до 46 лет, которых подозревают в причастности к незаконной деятельности, связанной с наркотиками.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли растения конопли, вещества, предположительно являющиеся мефедроном и марихуаной, а также приспособления для их употребления.

Все изъятые вещества и предметы направлены на экспертизу.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и выявляют других лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.

Полиция призывает граждан, располагающих информацией о случаях употребления или незаконного оборота наркотиков, незамедлительно сообщать об этом по номеру 112 или в ближайшее подразделение полиции.


Источник
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