В Дрокии задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Сотрудники полиции Дрокии провели мероприятия по борьбе с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.

В результате специальных следственных мероприятий с поличным были задержаны несколько человек в возрасте от 25 до 46 лет, которых подозревают в причастности к незаконной деятельности, связанной с наркотиками.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли растения конопли, вещества, предположительно являющиеся мефедроном и марихуаной, а также приспособления для их употребления.

Все изъятые вещества и предметы направлены на экспертизу.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и выявляют других лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.

Полиция призывает граждан, располагающих информацией о случаях употребления или незаконного оборота наркотиков, незамедлительно сообщать об этом по номеру 112 или в ближайшее подразделение полиции.



