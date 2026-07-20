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Point.md logoPoint
20 Июля 2026, 17:41
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В Дрокии изъяли почти 21 тысячу нелегальных сигарет

Полицейские Дрокии провели мероприятия по предупреждению и пресечению незаконной торговли табачными изделиями.

В Дрокии изъяли почти 21 тысячу нелегальных сигарет.
В Дрокии изъяли почти 21 тысячу нелегальных сигарет.

В результате специальных следственных мероприятий и на основании собранной информации были проведены санкционированные обыски по месту жительства четырех человек в возрасте от 45 до 62 лет, подозреваемых в продаже табачной продукции без документов о происхождении.

В ходе обысков правоохранители изъяли 20 980 сигарет различных марок, которые планировалось реализовать незаконным путем.

Полицейские продолжают расследование для установления всех обстоятельств дела и выявления всех причастных к противоправной деятельности.

Полиция напоминает, что продажа табачных изделий без документов, подтверждающих их происхождение, является незаконной и влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Источник
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