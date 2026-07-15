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politia.md logopolitia
15 Июля 2026, 10:54
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В Дрокии водитель насмерть сбил 87-летнюю женщину на пешеходном переходе

За рулем автомобиля находился 23-летний водитель. Его задержали на 72 часа.

В Дрокии водитель насмерть сбил 87-летнюю женщину на пешеходном переходе.
В Дрокии водитель насмерть сбил 87-летнюю женщину на пешеходном переходе.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen сбил 87-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло 14 июля, примерно в 23.00.

В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, женщина скончалась на месте происшествия.

Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения, тест показал отрицательный результат.

По факту аварии возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств произошедшего. Водитель был задержан на 72 часа.

Источник
politia.md logopolitia
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