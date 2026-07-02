В Дрокии задержали четырех подозреваемых в сбыте и употреблении наркотиков.

Полицейские Дрокии задокументировали деятельность четырех человек в возрасте от 25 до 35 лет, подозреваемых в употреблении, сбыте и незаконном обороте наркотиков.

Операцию провели сотрудники отдела по расследованию преступлений на основании оперативной информации о деятельности подозреваемых на территории Дрокиевского района. В результате специальных следственных мероприятий все четверо были задержаны с поличным.

Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли марихуану, PVP («соль»), мефедрон, а также приспособления, используемые для употребления наркотиков.

Все изъятые вещества и предметы направлены на экспертизу.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и выявления других лиц, причастных к преступной деятельности.

Полиция вновь подтвердила свою решимость бороться с незаконным оборотом и употреблением наркотиков и призвала граждан сообщать о любой подозрительной деятельности.