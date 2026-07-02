theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
2 Июля 2026, 13:54
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Дрокии задержали четырех подозреваемых в сбыте и употреблении наркотиков

Полицейские Дрокии задокументировали деятельность четырех человек в возрасте от 25 до 35 лет, подозреваемых в употреблении, сбыте и незаконном обороте наркотиков.

В Дрокии задержали четырех подозреваемых в сбыте и употреблении наркотиков.
В Дрокии задержали четырех подозреваемых в сбыте и употреблении наркотиков.

Операцию провели сотрудники отдела по расследованию преступлений на основании оперативной информации о деятельности подозреваемых на территории Дрокиевского района. В результате специальных следственных мероприятий все четверо были задержаны с поличным.

Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли марихуану, PVP («соль»), мефедрон, а также приспособления, используемые для употребления наркотиков.

Все изъятые вещества и предметы направлены на экспертизу.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и выявления других лиц, причастных к преступной деятельности.

Полиция вновь подтвердила свою решимость бороться с незаконным оборотом и употреблением наркотиков и призвала граждан сообщать о любой подозрительной деятельности.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте