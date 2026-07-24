Полиция изъяла сигареты на 2 млн леев: расследуют деятельность семерых мужчин.

Сигареты стоимостью почти 2 миллиона леев изъяты сотрудниками отдела по расследованию экономических преступлений Управления полиции Кишинева в ходе расследования незаконной торговли табачной продукцией на территории Молдовы.

При поддержке сотрудников спецподразделения Fulger на трассе Кишинев — Унгены правоохранители остановили автомобиль, в котором обнаружили и изъяли более миллиона сигарет без документов, подтверждающих их происхождение, а также другие предметы, имеющие значение для расследования.

В ходе следственных мероприятий были установлены семеро мужчин в возрасте от 30 до 60 лет, предположительно причастных к незаконной торговле табачной продукцией.

В отношении фигурантов проводится расследование в соответствии с действующим законодательством. Изъятая продукция будет направлена на необходимые экспертизы и проверки.

Расследование продолжается.