В Бендерах 7-летняя девочка получила рваную рану, выходя из троллейбуса.

В Бендерах 7-летняя девочка получила серьезную травму уха, когда выходила из салона общественного транспорта. Как сообщают правоохранительные органы левобережья Днестра, пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение.

Инцидент произошел в пятницу, 19 июня, в городе Бендеры. По предварительным данным, девочка выходила из троллейбуса последней, и именно в этот момент получила ранение. Что именно стало причиной травмы — зажатие дверьми или другие обстоятельства, в официальном сообщении ведомств региона не конкретизируется, пишет rupor.md

Сейчас девочка находится под наблюдением врачей в стационаре, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работали сотрудники местной милиции. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают полные обстоятельства и точные причины случившегося инцидента.