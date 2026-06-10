Жертва изнасилования: "Как насильнику удалось так быстро сбежать из страны?".

В подкасте «Verdict» с адвокатом Дорином Подлисником Наталья Никифор рассказала, что была обездвижена и изнасилована, а её крики о помощи не заставили соседей вмешаться, сообщает stiri.md

«Я думала, что живой оттуда уже не выйду», — призналась женщина, уточнив, что после случившегося потеряла сознание и не помнит, как именно нападавшему удалось уйти.

Наталья Никифор утверждает, что не знала этого мужчину, а из дома ничего не было похищено. После произошедшего она вызвала полицию и скорую помощь.

По её словам, правоохранители изъяли на месте происшествия ряд улик, однако подозреваемый, являющийся гражданином другого государства, скрылся менее чем через десять часов после инцидента.

«Полиция знает имя, знает семью нападавшего, но он покинул страну через аэропорт. Как ему удалось так быстро сбежать? В ту же ночь его личность установили, из нескольких человек я опознала именно его. Как он так быстро уехал? На этот вопрос у меня до сих пор нет ответа. Я пойду до конца, чтобы узнать правду и добиться привлечения этого человека к ответственности», — заявила женщина.

Дело вызвало широкий общественный резонанс также из-за прошлого семьи потерпевшей. Наталья Никифор подтвердила, что её муж и сын в настоящее время находятся в заключении, будучи осуждёнными по делу об изнасиловании.

При этом женщина утверждает, что преступление произошло в период, когда она находилась за границей, а её сын, по её словам, был вынужден участвовать в совершении преступления.

Она заявила, что готова пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить правдивость своих слов.

«Я никому не делаю зла, только общаюсь с коллегами, живу в своей стране и честно работаю, а потом приходит незнакомец и нападает на меня, угрожая смертью. Каждый раз, когда возвращаюсь домой, боюсь, что он стоит у моей двери. Мне страшно, я молюсь Богу. Просыпаюсь по ночам от страха, но мне некуда уехать, другого жилья у меня нет», — сказала Наталья Никифор.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.