В Бельцах задержали пьяного и агрессивного водителя.

Инцидент произошёл на улице Траян, где водитель автомобиля Dacia Duster двигался по дороге хаотично, создавая угрозу для других участников движения. Подозрительную машину заметил совместный патруль, состоящий из карабинера Регионального управления «Север» и сотрудника Инспектората полиции Бельц, сообщает nordinfo.md

После остановки автомобиля мужчину проверили на алкоголь с помощью алкотестера Dräger. Результат показал 0,79 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму.

Во время оформления материалов водитель вёл себя агрессивно и отказался выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим полицейским пришлось применить меры физического воздействия и обездвижить нарушителя.

По данному факту проводится расследование. Автомобиль нарушителя был эвакуирован на специализированную штрафную стоянку.