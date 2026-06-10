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noi.md logonoi
10 Июня 2026, 16:18
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В Бельцах выявили трёх водителей, нарушивших Правила дорожного движения

По данным Генерального инспектората карабинеров, инциденты были задокументированы в ходе миссий по поддержанию общественного порядка, проводившихся сотрудниками Регионального управления «Север» совместно с сотрудниками ИП Бельц.

В Бельцах выявили трёх водителей, нарушивших Правила дорожного движения.
В Бельцах выявили трёх водителей, нарушивших Правила дорожного движения.

Первый случай был зафиксирован на улице Павла Боцу, где правоохранители остановили для проверки автомобиль, движущийся хаотично. За рулем находился 17-летний несовершеннолетний, не имеющий водительских прав, передает noi.md

Другой инцидент произошёл на улице Карачобану, где совместный экипаж отреагировал на вызов, поступивший в Службу 112. В автомобиле с иностранными регистрационными номерами был обнаружен спящий 44-летний мужчина. В ходе проверки выяснилось, что он разыскивался правоохранительными органами за то, что ранее спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в муниципии Бельцы и покинул место аварии. Проверка на алкоголь показала концентрацию 0,23 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

Третий случай был задокументирован на улице Болгарской: 25-летний молодой человек, хаотично управлявший автомобилем, был остановлен совместным экипажем. Проверка алкотестером Dräger показала концентрацию 0,74 mg/l алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

Все транспортные средства были эвакуированы на специальную парковку, по данным фактам начаты установленные законом процедуры. 

Генеральный инспекторат карабинеров напоминает, что безопасность дорожного движения — это ответственность каждого участника движения, а управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или без прав ставит под угрозу жизнь как самих водителей, так и других участников дорожного движения.

В Бельцах выявили трёх водителей, нарушивших Правила дорожного движения

Источник
noi.md logonoi
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