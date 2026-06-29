В Бельцах задержали гражданина Украины по подозрению в попытке мошенничества.

По данным следствия, в период с 24 по 26 июня несколько человек звонили 73-летней жительнице Бельц. Они представлялись сотрудниками Национального банка и полиции, пытаясь убедить женщину передать 8 930 долларов США под предлогом «защиты» ее сбережений.

Женщина своевременно сообщила о случившемся в правоохранительные органы, после чего полиция организовала специальную операцию. Подозреваемый был задержан с поличным в момент, когда должен был получить деньги.

Его поместили в изолятор на 72 часа. По факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество, совершенное организованной преступной группой. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных.