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29 Июня 2026, 16:15
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В Бельцах задержали гражданина Украины по подозрению в попытке мошенничества

Полицейские и прокуроры Бельц задержали 21-летнего гражданина Украины, подозреваемого в причастности к попытке мошенничества в особо крупных размерах.

В Бельцах задержали гражданина Украины по подозрению в попытке мошенничества.
В Бельцах задержали гражданина Украины по подозрению в попытке мошенничества.

По данным следствия, в период с 24 по 26 июня несколько человек звонили 73-летней жительнице Бельц. Они представлялись сотрудниками Национального банка и полиции, пытаясь убедить женщину передать 8 930 долларов США под предлогом «защиты» ее сбережений.

Женщина своевременно сообщила о случившемся в правоохранительные органы, после чего полиция организовала специальную операцию. Подозреваемый был задержан с поличным в момент, когда должен был получить деньги.

Его поместили в изолятор на 72 часа. По факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество, совершенное организованной преступной группой. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных.

Источник
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