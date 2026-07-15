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tvn.md logotvn
15 Июля 2026, 13:46
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В Бельцах хотят сделать общественный транспорт бесплатным с 2027 года

Примэрия муниципия Бельцы намерена с 1 января 2027 года сделать проезд бесплатным на всех муниципальных маршрутах общественного транспорта.

В Бельцах хотят сделать общественный транспорт бесплатным с 2027 года.
В Бельцах хотят сделать общественный транспорт бесплатным с 2027 года.

Об этом сообщил примар Александр Петков, поручив ответственным предприятиям начать подготовку к реализации проекта, передает tvn.md

До этого, с 1 сентября, в городе планируют запустить инициативу «Экологическая среда». Каждую среду проезд в муниципальном общественном транспорте будет бесплатным для всех пассажиров.

По словам градоначальника, эти инициативы направлены на популяризацию общественного транспорта, сокращение количества автомобилей на улицах города и снижение уровня вредных выбросов.

«Понадобится серьезная подготовка. Поэтому я хочу увидеть все ваши планы на этот год, включая предложения по сокращению административного аппарата. Мы готовимся к введению бесплатного общественного транспорта в муниципии Бельцы с 1 января 2027 года. Примэрия обеспечит все необходимые меры для реализации этого проекта», — заявил Александр Петков.

Примар уточнил, что муниципальное предприятие «Управление троллейбусов Бельцы» является единственным муниципальным предприятием, получающим субсидии из местного бюджета. В связи с этим подготовка проекта будет включать оптимизацию внутренней деятельности и более эффективное использование финансовых ресурсов.

Кроме того, Александр Петков поручил изучить опыт европейских городов, где бесплатный общественный транспорт уже действует.

«Изучите опыт европейских городов. Если им удалось внедрить такую систему, значит, и мы сможем реализовать ее в Бельцах», — отметил примар.

Местным властям предстоит определить механизм финансирования проекта и принять необходимые административные меры для реализации новых инициатив.

Источник
tvn.md logotvn
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