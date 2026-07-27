В Бельцах сотрудники полиции изъяли наркотики на 100 тысяч леев

Полиция Бельц несколько месяцев документировала деятельность 46-летнего мужчины, подозреваемого в продаже синтетических наркотиков в городе и других населенных пунктах на севере Молдовы.

По предварительным данным, мужчина приобретал наркотики в Кишиневе, после чего оставлял их в тайниках. Координаты передавались через Telegram «оператору», который занимался организацией заказов, передает rupor.md

Во время обысков правоохранители изъяли наркотик PVP («соль»), мобильные телефоны, SIM-карты, высокоточные электронные весы и материалы для упаковки запрещенных веществ. Стоимость найденных наркотиков превышает 100 тысяч леев.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает остальных участников схемы.