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rupor.md logorupor
27 Июля 2026, 18:14
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В Бельцах сотрудники полиции изъяли наркотики на 100 тысяч леев

Полиция Бельц несколько месяцев документировала деятельность 46-летнего мужчины, подозреваемого в продаже синтетических наркотиков в городе и других населенных пунктах на севере Молдовы.

В Бельцах сотрудники полиции изъяли наркотики на 100 тысяч леев. Коллаж: rupor.md
В Бельцах сотрудники полиции изъяли наркотики на 100 тысяч леев. Коллаж: rupor.md

По предварительным данным, мужчина приобретал наркотики в Кишиневе, после чего оставлял их в тайниках. Координаты передавались через Telegram «оператору», который занимался организацией заказов, передает rupor.md

Во время обысков правоохранители изъяли наркотик PVP («соль»), мобильные телефоны, SIM-карты, высокоточные электронные весы и материалы для упаковки запрещенных веществ. Стоимость найденных наркотиков превышает 100 тысяч леев.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает остальных участников схемы.

Источник
rupor.md logorupor
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