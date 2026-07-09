9 Июля 2026, 19:48
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В Бельцах 11-летняя девочка погибла от удара током, ее брат в больнице
Сегодня, 9 июля, около 17:14 в полицию через службу 112 поступило сообщение о происшествии в одном из частных домовладений в Бельцах.
По предварительной информации, двое несовершеннолетних получили удар электрическим током во дворе дома, предположительно, из-за использования неисправного удлинителя.
11-летняя девочка погибла на месте. Ее 7-летний брат был доставлен бригадой скорой помощи в больницу для оказания медицинской помощи.
Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Полиция обращается к родителям и опекунам с призывом:
- постоянно присматривать за детьми;
- не разрешать детям пользоваться электроприборами без присмотра взрослых;
- незамедлительно заменять поврежденное или неисправное электрооборудование.