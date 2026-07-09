В Бельцах 11-летняя девочка погибла от удара током, ее брат в больнице

Сегодня, 9 июля, около 17:14 в полицию через службу 112 поступило сообщение о происшествии в одном из частных домовладений в Бельцах.

В Бельцах 11-летняя девочка погибла от удара током, ее брат в больнице.