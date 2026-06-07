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tvn.md logotvn
7 Июня 2026, 12:04
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В Бельцах из-за ветра упали деревья: пострадал прохожий, повреждены автомобили

7 июня в муниципии Бельцы после сильного ветра и дождя произошло несколько инцидентов.

В Бельцах из-за ветра упали деревья: пострадал прохожий, повреждены автомобили.
В Бельцах из-за ветра упали деревья: пострадал прохожий, повреждены автомобили.

По данным Инспектората полиции Бельц, в нескольких районах города повалены деревья, передает tvn.md

Один из случаев произошел на улице Болгарской, 59, где дерево упало на пешехода. По предварительной информации, пострадавший не получил серьезных телесных повреждений.

На той же улице дерево, поваленное ветром, упало на три автомобиля, причинив материальный ущерб.

Власти следят за ситуацией и принимают меры в пострадавших районах для устранения опасностей. На данный момент пострадавших в результате этих инцидентов не зафиксировано.

В Бельцах из-за ветра упали деревья: пострадал прохожий, повреждены автомобили

В Бельцах из-за ветра упали деревья: пострадал прохожий, повреждены автомобили

Источник
tvn.md logotvn
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