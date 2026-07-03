3 Июля 2026, 17:38
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В аэропорту выявили пассажиров с незадекларированной валютой, золотом и сигаретами
В пункте таможенного контроля Международного аэропорта Кишинева сотрудники Таможенной службы совместно с сотрудниками Генерального инспектората Пограничной полиции пресекли несколько попыток незаконного вывоза валюты и товаров.
Первый случай был зафиксирован при проверке пассажиров рейса Кишинев — Ереван. В одном из чемоданов обнаружили 15 850 евро, которые не были задекларированы таможенному органу.
Еще один случай выявили при досмотре багажа пассажира рейса Кишинев — Варшава. В его багаже нашли золотые изделия, не задекларированные таможенным органам.
На рейсе в Лондон в багаже двух пассажиров обнаружили 140 и 150 пачек сигарет соответственно, которые также не были задекларированы при прохождении таможенного контроля.