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Point.md logoPoint
3 Июля 2026, 17:38
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В аэропорту выявили пассажиров с незадекларированной валютой, золотом и сигаретами

В пункте таможенного контроля Международного аэропорта Кишинева сотрудники Таможенной службы совместно с сотрудниками Генерального инспектората Пограничной полиции пресекли несколько попыток незаконного вывоза валюты и товаров.

В аэропорту выявили пассажиров с незадекларированной валютой, золотом и сигаретами.
В аэропорту выявили пассажиров с незадекларированной валютой, золотом и сигаретами.

Первый случай был зафиксирован при проверке пассажиров рейса Кишинев — Ереван. В одном из чемоданов обнаружили 15 850 евро, которые не были задекларированы таможенному органу.

Еще один случай выявили при досмотре багажа пассажира рейса Кишинев — Варшава. В его багаже нашли золотые изделия, не задекларированные таможенным органам.

На рейсе в Лондон в багаже двух пассажиров обнаружили 140 и 150 пачек сигарет соответственно, которые также не были задекларированы при прохождении таможенного контроля.

Источник
Point.md logoPoint
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