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rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 12:32
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В аэропорту Кишинёва изъяли почти 100 граммов незадекларированного золота

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва совместно с пограничной полицией пресекли две попытки незаконного вывоза товаров через таможенную границу на выезде из Республики Молдова.

В аэропорту Кишинёва изъяли почти 100 граммов незадекларированного золота.
В аэропорту Кишинёва изъяли почти 100 граммов незадекларированного золота.

Первый случай был зафиксирован на рейсе Кишинёв – Тель-Авив. В багаже 59-летнего гражданина Израиля при досмотре обнаружили 4 золотых слитка общим весом около 80 граммов, не задекларированных таможенным органам, сообщает rupor.md

Второй случай произошёл на рейсе Кишинёв – Дубай. В багаже 37-летней гражданки Республики Молдова нашли 3 золотых слитка по 5 граммов каждый, также не задекларированных.

В обоих случаях золото было изъято и подлежит конфискации, а фигурантам грозят административные санкции.

В аэропорту Кишинёва изъяли почти 100 граммов незадекларированного золота

В аэропорту Кишинёва изъяли почти 100 граммов незадекларированного золота

В аэропорту Кишинёва изъяли почти 100 граммов незадекларированного золота

Источник
rupor.md logorupor
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