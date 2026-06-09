9 Июня 2026, 12:32
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В аэропорту Кишинёва изъяли почти 100 граммов незадекларированного золота
Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва совместно с пограничной полицией пресекли две попытки незаконного вывоза товаров через таможенную границу на выезде из Республики Молдова.
Первый случай был зафиксирован на рейсе Кишинёв – Тель-Авив. В багаже 59-летнего гражданина Израиля при досмотре обнаружили 4 золотых слитка общим весом около 80 граммов, не задекларированных таможенным органам, сообщает rupor.md
Второй случай произошёл на рейсе Кишинёв – Дубай. В багаже 37-летней гражданки Республики Молдова нашли 3 золотых слитка по 5 граммов каждый, также не задекларированных.
В обоих случаях золото было изъято и подлежит конфискации, а фигурантам грозят административные санкции.