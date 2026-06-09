В аэропорту Кишинёва изъяли почти 100 граммов незадекларированного золота.

Первый случай был зафиксирован на рейсе Кишинёв – Тель-Авив. В багаже 59-летнего гражданина Израиля при досмотре обнаружили 4 золотых слитка общим весом около 80 граммов, не задекларированных таможенным органам, сообщает rupor.md

Второй случай произошёл на рейсе Кишинёв – Дубай. В багаже 37-летней гражданки Республики Молдова нашли 3 золотых слитка по 5 граммов каждый, также не задекларированных.

В обоих случаях золото было изъято и подлежит конфискации, а фигурантам грозят административные санкции.