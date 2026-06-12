12 Июня 2026, 18:25
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В аэропорту Кишинева пресекли контрабанду анаболиков и медикаментов в почтовых посылках
Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва в сотрудничестве с Пограничной полицией пресекли две попытки незаконного перемещения лекарственных препаратов через таможенную границу.
Случаи были задокументированы после того, как специальному контролю подверглись две почтовые посылки, отправленные из Украины и предназначавшиеся для доставки в Израиль, передает customs.gov.md
В результате тщательной проверки было установлено, что внутри почтовых отправлений находились ампулы с анаболическими веществами, а также 300 лекарственных таблеток — категория товаров со строгим режимом обращения, запрещённых к пересылке посредством почтовых отправлений.
В связи с этим препараты были изъяты, а по данным фактам продолжается расследование для установления всех обстоятельств дела.