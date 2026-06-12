В аэропорту Кишинева пресекли контрабанду анаболиков и медикаментов в почтовых посылках

Случаи были задокументированы после того, как специальному контролю подверглись две почтовые посылки, отправленные из Украины и предназначавшиеся для доставки в Израиль, передает customs.gov.md

В результате тщательной проверки было установлено, что внутри почтовых отправлений находились ампулы с анаболическими веществами, а также 300 лекарственных таблеток — категория товаров со строгим режимом обращения, запрещённых к пересылке посредством почтовых отправлений.

В связи с этим препараты были изъяты, а по данным фактам продолжается расследование для установления всех обстоятельств дела.