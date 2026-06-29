В аэропорту Кишинева пресекли три попытки незаконного вывоза золота, валюты и сигарет

Первый случай был зафиксирован на рейсе Кишинев — Стамбул. В ручной клади 67-летнего иностранного гражданина сотрудники обнаружили десять золотых слитков общей массой 120 граммов, которые мужчина не задекларировал в таможенных органах, передает customs.gov.md

Во втором случае, во время контроля пассажиров рейса Кишинев — Вена, была выявлена 46-летняя иностранная гражданка, которая скрыла 28 450 евро, не задекларировав денежные средства в установленном законом порядке. Деньги были изъяты, а расследованием этого случая займутся сотрудники Управления уголовного преследования Таможенной службы.

Третий случай произошел на рейсе Кишинев — Тель-Авив. Во время досмотра багажа 63-летнего иностранного гражданина в его чемодане обнаружили 300 пачек сигарет, не задекларированных таможенным органам. Будет проведено расследование.