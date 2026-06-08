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rupor.md logorupor
8 Июня 2026, 13:17
3 091
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В аэропорту Кишинёва обнаружили незадекларированные лекарства на 5 000 евро

Случай был задокументирован сотрудниками таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва в ходе проверки багажа пассажира, прибывшего рейсом Стамбул – Кишинёв.

В аэропорту Кишинёва обнаружили незадекларированные лекарства на 5 000 евро.
В аэропорту Кишинёва обнаружили незадекларированные лекарства на 5 000 евро.

Несмотря на то, что мужчина выбрал «зелёный коридор», который предполагает отсутствие товаров, подлежащих декларированию, сканирование багажа показало обратное. В личных вещах было обнаружено 90 ампул с медикаментами, не заявленных таможенным органам, пишет rupor.md

Груз принадлежал гражданину Республики Казахстан, 25 лет. Оценочная стоимость препаратов составляет около 5 000 евро.

Медикаменты были изъяты и подлежат специальной конфискации. В отношении пассажира может быть применено наказание в соответствии со статьями Кодекса о правонарушениях.

Напоминается, что лекарства для личного пользования могут ввозиться или вывозиться из Республики Молдова только в количествах, соответствующих потребностям поездки.

Также обязательно наличие рецепта или медицинских документов, подтверждающих назначение препаратов, их дозировку и срок применения.

Источник
rupor.md logorupor
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