В аэропорту Кишинёва обнаружили незадекларированные лекарства на 5 000 евро.

Несмотря на то, что мужчина выбрал «зелёный коридор», который предполагает отсутствие товаров, подлежащих декларированию, сканирование багажа показало обратное. В личных вещах было обнаружено 90 ампул с медикаментами, не заявленных таможенным органам, пишет rupor.md

Груз принадлежал гражданину Республики Казахстан, 25 лет. Оценочная стоимость препаратов составляет около 5 000 евро.

Медикаменты были изъяты и подлежат специальной конфискации. В отношении пассажира может быть применено наказание в соответствии со статьями Кодекса о правонарушениях.

Напоминается, что лекарства для личного пользования могут ввозиться или вывозиться из Республики Молдова только в количествах, соответствующих потребностям поездки.

Также обязательно наличие рецепта или медицинских документов, подтверждающих назначение препаратов, их дозировку и срок применения.