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rupor.md logorupor
9 Июля 2026, 16:16
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Косметика и одежда на тысячи евро: таможня выявила нарушения в аэропорту

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва выявили три попытки незаконного ввоза товаров на территорию Республики Молдова.

Косметика и одежда на тысячи евро: таможня выявила нарушения в аэропорту.
Косметика и одежда на тысячи евро: таможня выявила нарушения в аэропорту.

Нарушения были обнаружены во время проверки багажа пассажиров, прибывших рейсом Стамбул — Кишинёв, передает rupor.md

Во всех трёх случаях речь идёт о гражданках других стран в возрасте 30, 43 и 46 лет. При пересечении границы они выбрали зелёный коридор и заявили, что не перевозят товары, подлежащие обязательному декларированию.

После сканирования багажа таможенники провели физическую проверку и обнаружили незадекларированные товары. В двух чемоданах были найдены коммерческие партии косметической продукции для ухода за волосами — всего 94 единицы.

В третьем случае в багаже пассажирки обнаружили одежду общей ориентировочной стоимостью около 5 700 евро, которая также должна была быть заявлена таможенным органам.

Все товары были изъяты и могут быть конфискованы. По фактам нарушений продолжается проверка. Виновным лицам грозит административное наказание в соответствии с законодательством Республики Молдова.

Источник
rupor.md logorupor
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