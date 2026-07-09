Косметика и одежда на тысячи евро: таможня выявила нарушения в аэропорту.

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва выявили три попытки незаконного ввоза товаров на территорию Республики Молдова.

Нарушения были обнаружены во время проверки багажа пассажиров, прибывших рейсом Стамбул — Кишинёв, передает rupor.md

Во всех трёх случаях речь идёт о гражданках других стран в возрасте 30, 43 и 46 лет. При пересечении границы они выбрали зелёный коридор и заявили, что не перевозят товары, подлежащие обязательному декларированию.

После сканирования багажа таможенники провели физическую проверку и обнаружили незадекларированные товары. В двух чемоданах были найдены коммерческие партии косметической продукции для ухода за волосами — всего 94 единицы.

В третьем случае в багаже пассажирки обнаружили одежду общей ориентировочной стоимостью около 5 700 евро, которая также должна была быть заявлена таможенным органам.

Все товары были изъяты и могут быть конфискованы. По фактам нарушений продолжается проверка. Виновным лицам грозит административное наказание в соответствии с законодательством Республики Молдова.