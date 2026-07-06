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Point.md logoPoint
6 Июля 2026, 18:00
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В аэропорту Кишинева в посылке, следовавшей в Израиль, обнаружили анаболики

В посылке, следовавшей транзитом через через Республику Молдова, были обнаружены анаболические препараты.

В аэропорту Кишинева в посылке, следовавшей в Израиль, обнаружили анаболики.
В аэропорту Кишинева в посылке, следовавшей в Израиль, обнаружили анаболики.

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева совместно с Пограничной полицией провели первичный таможенный контроль партии посылок, следовавших транзитом через территорию Республики Молдова, с использованием неразрушающей технологии сканирования.

По результатам анализа полученных изображений подозрения вызвала посылка, отправленная из Украины в Израиль.

Во время физического досмотра, при сравнении сведений, указанных в сопроводительных документах, с фактическим содержимым посылки, было установлено, что данные были задекларированы неверно.

Кроме того, внутри посылки обнаружили шесть флаконов с анаболическими препаратами, пересылка которых почтовыми отправлениями запрещена.

Препараты были изъяты. По данному факту продолжается расследование для установления всех обстоятельств и принятия предусмотренных законом мер.

Источник
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