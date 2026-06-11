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rupor.md logorupor
11 Июня 2026, 13:29
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Через аэропорт Кишинева пытались провезти партию одежды и тактическое снаряжение

На таможне Международного аэропорта Кишинёва выявили несколько случаев попытки незаконного ввоза коммерческих партий товаров.

Через аэропорт Кишинева пытались провезти партию одежды и тактическое снаряжение.
Через аэропорт Кишинева пытались провезти партию одежды и тактическое снаряжение.

Первый случай незаконной перевозки товаров был выявлен на рейсе Стамбул — Кишинёв после того, как сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва проверили багаж пассажиров. В одной из сумок было обнаружено более 300 единиц одежды и аксессуаров, не задекларированных таможенным органам. Товары принадлежали 41-летней нерезидентке, передает rupor.md

Во втором случае, также на рейсе Стамбул — Кишинёв, в багаже пассажирки была обнаружена коммерческая партия одежды, не заявленная при пересечении границы. По делу проходит 41-летняя нерезидентка.

Ещё один случай зафиксирован на рейсе Вена — Кишинёв. Несмотря на выбор «зелёного коридора», в багаже пассажира были обнаружены тактические принадлежности в коммерческих количествах, которые также не были задекларированы. По делу проходит 69-летний нерезидент.

Товары изъяты и подлежат конфискации, а нарушителям грозят штрафы в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

Через аэропорт Кишинева пытались провезти партию одежды и тактическое снаряжение

Через аэропорт Кишинева пытались провезти партию одежды и тактическое снаряжение

Источник
rupor.md logorupor
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