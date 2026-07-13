В аэропорту Кишинева у пассажира обнаружили незадекларированную валюту.

У 41-летнего иностранного гражданина обнаружили 28 тысяч долларов США, которые он пытался незаконно вывезти из Республики Молдова, не задекларировав их.

Случай был выявлен во время таможенного контроля пассажиров рейса Кишинев — Стамбул, который проводили сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева совместно с пограничной полицией. Во время прохождения таможенных формальностей пассажир не задекларировал находившуюся при нем сумму, нарушив установленный порядок декларирования наличных денежных средств.

Деньги были изъяты, а материалы переданы для дальнейшего расследования.

Таможенная служба напоминает, что при пересечении таможенной границы обязательному декларированию подлежат наличные денежные средства в размере 10 тысяч евро и более либо их эквивалент в другой валюте. Несоблюдение этого требования может повлечь санкции и конфискацию незадекларированных средств.