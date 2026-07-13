theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
13 Июля 2026, 14:23
11 983
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В аэропорту Кишинева у пассажира обнаружили незадекларированную валюту

У 41-летнего иностранного гражданина обнаружили 28 тысяч долларов США, которые он пытался незаконно вывезти из Республики Молдова, не задекларировав их.

В аэропорту Кишинева у пассажира обнаружили незадекларированную валюту.
В аэропорту Кишинева у пассажира обнаружили незадекларированную валюту.

Случай был выявлен во время таможенного контроля пассажиров рейса Кишинев — Стамбул, который проводили сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева совместно с пограничной полицией. Во время прохождения таможенных формальностей пассажир не задекларировал находившуюся при нем сумму, нарушив установленный порядок декларирования наличных денежных средств.

Деньги были изъяты, а материалы переданы для дальнейшего расследования.

Таможенная служба напоминает, что при пересечении таможенной границы обязательному декларированию подлежат наличные денежные средства в размере 10 тысяч евро и более либо их эквивалент в другой валюте. Несоблюдение этого требования может повлечь санкции и конфискацию незадекларированных средств.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте