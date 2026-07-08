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customs
8 Июля 2026, 15:49
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В аэропорту Кишинева изъяли незадекларированную валюту и анаболики в посылке

Случаи были задокументированы сотрудниками таможенного поста Международного аэропорта Кишинева совместно с пограничной полицией в результате проверки багажа пассажиров и международных почтовых отправлений.

В аэропорту Кишинева изъяли незадекларированную валюту и анаболики в посылке.
В аэропорту Кишинева изъяли незадекларированную валюту и анаболики в посылке.

Первый случай выявлен при проверке багажа пассажиров рейса Кишинев — Брюссель. В ручной клади 36-летнего иностранного гражданина были обнаружены 10 000 долларов США и 10 000 евро, которые не были задекларированы таможенному органу в установленном порядке, передает customs.gov.md

Во втором случае физическому досмотру подверглась транзитная посылка, отправленная частным лицом из Украины частному лицу в Грузии. В результате были обнаружены недостоверно задекларированные фармацевтические препараты — 37 ампул, предположительно относящихся к категории анаболических стероидов. Такие товары запрещены к пересылке через международные почтовые отправления.

В результате денежные средства и препараты изъяты и подлежат конфискации. Сотрудники Таможенной службы проводят необходимые мероприятия для привлечения причастных лиц к административной ответственности.

Источник
customs
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