21 Мая 2026, 17:52
Водитель трижды пойман за вождением в нетрезвом виде и приговорён к тюремному сроку

Житель Окницкого района был заочно приговорён к трём годам лишения свободы после того, как его поймали за рулём в состоянии алкогольного опьянения и он отказался от прохождения алкогольного теста.

Это было не первое его правонарушение. Ранее, в 2019 и 2023 годах, его ловили за вождение в нетрезвом виде и приговаривали к общественным работам, сообщает ipn.md

По данным Генеральной прокуратуры, 54-летний мужчина не имел водительских прав, поскольку его водительское удостоверение было аннулировано еще в 2023 году. Однако 3 августа 2025 года он сел за руль автомобиля и был остановлен полицией за незаконное вождение.

Сотрудники правоохранительных органов предложили ему пройти тест на приборе «Драгер», но он отказался как от алкотестирования, так и от сдачи биологических образцов.

По данным прокуратуры, обвиняемый не явился на судебные заседания и был объявлен в розыск.

Источник
