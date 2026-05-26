Водителя, устроившего смертельное ДТП под Чимишлией, приговорили к 4,5 годам тюрьмы.

В результате ДТП погибли два человека, в том числе десятимесячный ребёнок, передает moldova1.md

36-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz признан виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлёкшем смерть людей. По данным следствия, мужчина превысил скорость и пошёл на обгон в запрещённом месте, не убедившись в безопасности манёвра. В этот момент водитель Toyota Yaris выполнял поворот налево к автозаправочной станции.

Столкновение оказалось смертельным: водитель Toyota и ребёнок 10 месяцев погибли на месте от травм, несовместимых с жизнью. Ещё два человека получили травмы средней степени тяжести.

В суде обвиняемый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в упрощённом порядке. Суд учёл, что ранее мужчина не был судим, сотрудничал со следствием, официально трудоустроен и воспитывает несовершеннолетнего ребёнка.

25 мая 2026 года суд приговорил его к четырём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциаре открытого типа. Также мужчину лишили права управления транспортными средствами.

Кроме того, суд обязал осуждённого выплатить компенсации пострадавшим и родственникам погибших. Общая сумма взысканий превысила 7,8 миллиона леев. Самая крупная выплата — более 6,1 миллиона леев — назначена женщине, потерявшей в аварии двух родственников.

До вступления приговора в законную силу осуждённый останется под предварительным арестом.