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rupor.md logorupor
3 Июня 2026, 13:15
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В Яловенах частично обрушился участок дороги рядом со стройкой

В Яловенах на улице Универсулуй частично обрушился участок общественной дороги рядом со строительной площадкой. Из-за ситуации срочно созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям города, сообщили местные власти.

В Яловенах частично обрушился участок дороги рядом со стройкой.
В Яловенах частично обрушился участок дороги рядом со стройкой.

На место выехали представители ГИЧС, полиции, инспекции по охране окружающей среды, местной администрации и Apă-Canal Chișinău. Специалисты осмотрели поврежденный участок, зафиксировали ситуацию и оценили риски для жителей и дороги, пишет rupor.md

По данным мэрии Яловен, во время проверки выявили несколько нарушений. Речь идет о несанкционированных земляных работах, незаконной вырубке деревьев и непринятии мер для предотвращения разрушения грунта и защиты общественной дороги.

Материалы по выявленным фактам передали ответственным органам для документирования в пределах их полномочий. В мэрии также заявили, что владельца участка просили прийти как на место происшествия, так и на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, однако он отказался участвовать.

Комиссия распорядилась оградить и обезопасить поврежденный участок, временно ограничить доступ в опасную зону и постоянно отслеживать развитие ситуации.

Также власти потребовали представить техническую и разрешительную документацию по работам рядом с дорогой, срочно принять меры для стабилизации грунта и организованного отвода дождевой воды.

Точные причины обрушения, размер ущерба для публичного имущества и возможная ответственность будут установлены после выводов специалистов и проверок компетентных органов.

Мэрия Яловен призвала жителей избегать опасного периметра и соблюдать установленные ограничения.

В Яловенах частично обрушился участок дороги рядом со стройкой

В Яловенах частично обрушился участок дороги рядом со стройкой

В Яловенах частично обрушился участок дороги рядом со стройкой

В Яловенах частично обрушился участок дороги рядом со стройкой

Источник
rupor.md logorupor
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