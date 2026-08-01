1 Августа 2026, 13:30
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Три человека пострадали в аварии в Хынчештском районе.
Три человека пострадали в аварии в Хынчештском районе
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека, произошло вчера, 31 июля.
На место прибыли сотрудники полиции, бригады скорой помощи и спасатели, пишет stiri.md
По словам очевидцев, после столкновения оба автомобиля оказались в кювете.
В результате удара один из автомобилей перевернулся.