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stiri.md logostiri
1 Августа 2026, 13:30
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Три человека пострадали в аварии в Хынчештском районе

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека, произошло вчера, 31 июля.

Три человека пострадали в аварии в Хынчештском районе.
Три человека пострадали в аварии в Хынчештском районе.

На место прибыли сотрудники полиции, бригады скорой помощи и спасатели, пишет stiri.md

По словам очевидцев, после столкновения оба автомобиля оказались в кювете.

В результате удара один из автомобилей перевернулся.


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Источник
stiri.md logostiri
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