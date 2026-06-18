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stiri.md logostiri
18 Июня 2026, 12:35
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Стая бродячих собак замечена в одном из самых оживлённых парков Кишинёва

Бездомных животных заметили в парке «Валя Трандафирилор» в секторе Ботаника. Некоторые жители утверждают, что животные проявляют агрессивное поведение.

Стая бродячих собак замечена в одном из самых оживлённых парков Кишинёва.
Стая бродячих собак замечена в одном из самых оживлённых парков Кишинёва.

В опубликованных в социальных сетях видеозаписях видно, как по парку гуляют взрослые и дети, в то время как собаки лают и свободно перемещаются по территории, сообщает stiri.md

В примэрии видео пока не прокомментировали. 

Проблема бездомных собак остаётся актуальной для муниципия Кишинёв. Согласно данным Национального агентства общественного здоровья, в 2025 году более 3 000 жителей столицы обратились за помощью после укусов или царапин животных.

Среди пострадавших были и 133 ребёнка — на 25 больше, чем в предыдущем году.

Источник
stiri.md logostiri
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