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rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 09:59
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В парке села Скулень ребёнок сломал сакуру: мэрия ищет родителей

В примэрии села Скулены Унгенского района сообщили о случае вандализма в парке населённого пункта, где ребёнок сломал дерево сакуры, а находившиеся рядом взрослые не вмешались.

В парке села Скулень ребёнок сломал сакуру: мэрия ищет родителей.
В парке села Скулень ребёнок сломал сакуру: мэрия ищет родителей.

Местные власти опубликовали видеозапись, на которой видно, как двое детей сгибают дерево, а один из них продолжает это делать до тех пор, пока сакура не ломается, пишет rupor.md

Администрация села призывает родителей ребёнка обратиться в примэрию для урегулирования ситуации. В противном случае власти предупреждают, что будут вынуждены обратиться в полицию.

Публикация на странице мэрии Скуленьв Facebook собрала более 2 тысяч отметок «Нравится» и свыше 300 комментариев. Большинство пользователей выразили возмущение произошедшим и считают, что родители должны понести ответственность.

Представители местной администрации подчеркнули важность бережного отношения к зелёным зонам и общественному имуществу, призвав родителей и жителей проявлять ответственность.


Источник
rupor.md logorupor
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