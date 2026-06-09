В парке села Скулень ребёнок сломал сакуру: мэрия ищет родителей.

Местные власти опубликовали видеозапись, на которой видно, как двое детей сгибают дерево, а один из них продолжает это делать до тех пор, пока сакура не ломается, пишет rupor.md

Администрация села призывает родителей ребёнка обратиться в примэрию для урегулирования ситуации. В противном случае власти предупреждают, что будут вынуждены обратиться в полицию.

Публикация на странице мэрии Скуленьв Facebook собрала более 2 тысяч отметок «Нравится» и свыше 300 комментариев. Большинство пользователей выразили возмущение произошедшим и считают, что родители должны понести ответственность.

Представители местной администрации подчеркнули важность бережного отношения к зелёным зонам и общественному имуществу, призвав родителей и жителей проявлять ответственность.



