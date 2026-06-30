Полиция: За сутки в Молдове предотвратили 148 попыток телефонного мошенничества.

За последние 24 часа полиция не зарегистрировала ни одного случая телефонного мошенничества — это обнадеживающий сигнал, который свидетельствует об эффективности информационных кампаний и повышенной бдительности граждан.

Вместе с тем еще о пяти случаях, совершенных ранее, пострадавшие сообщили только сейчас. Общий ущерб по ним превышает 400 тысяч леев.

Кроме того, благодаря оперативной реакции граждан удалось предотвратить 148 попыток мошенничества еще до того, как злоумышленники успели причинить ущерб.

Наиболее распространенные схемы, используемые мошенниками, основаны на психологических манипуляциях и злоупотреблении доверием. Чаще всего речь идет о фиктивных инвестициях и выдаче себя за представителей различных учреждений.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность:

банки никогда не просят по телефону перевести деньги или сообщить коды безопасности;

не предоставляйте доступ к своему телефону и не устанавливайте приложения по просьбе незнакомых людей;

не переводите деньги людям, которых вы не знаете.

Если вы подозреваете попытку мошенничества, немедленно прекратите разговор и позвоните по номеру 112.