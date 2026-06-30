theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
30 Июня 2026, 20:56
1 910
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Полиция: За сутки в Молдове предотвратили 148 попыток телефонного мошенничества

За последние 24 часа полиция не зарегистрировала ни одного случая телефонного мошенничества — это обнадеживающий сигнал, который свидетельствует об эффективности информационных кампаний и повышенной бдительности граждан.

Полиция: За сутки в Молдове предотвратили 148 попыток телефонного мошенничества.
Полиция: За сутки в Молдове предотвратили 148 попыток телефонного мошенничества.

Вместе с тем еще о пяти случаях, совершенных ранее, пострадавшие сообщили только сейчас. Общий ущерб по ним превышает 400 тысяч леев.

Кроме того, благодаря оперативной реакции граждан удалось предотвратить 148 попыток мошенничества еще до того, как злоумышленники успели причинить ущерб.

Наиболее распространенные схемы, используемые мошенниками, основаны на психологических манипуляциях и злоупотреблении доверием. Чаще всего речь идет о фиктивных инвестициях и выдаче себя за представителей различных учреждений.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность:

  • банки никогда не просят по телефону перевести деньги или сообщить коды безопасности;
  • не предоставляйте доступ к своему телефону и не устанавливайте приложения по просьбе незнакомых людей;
  • не переводите деньги людям, которых вы не знаете.

Если вы подозреваете попытку мошенничества, немедленно прекратите разговор и позвоните по номеру 112.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте