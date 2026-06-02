zdg.md logozdg
2 Июня 2026, 07:45
9
Вице-председатель Теленештского района осужден за отказ пройти тест на алкоголь

Заместитель председателя Теленештского района Алексей Врэжитору, избранный по спискам ЕСДП, был осужден за отказ пройти проверку на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование.

Такое решение вынес Оргеевский суд, назначив ему наказание в виде 200 часов неоплачиваемых общественных работ и лишения права управления транспортными средствами, пишет zdg.md

Согласно материалам дела, инцидент произошел 3 апреля 2024 года на трассе R-6 вблизи населенного пункта Малаешты. Полицейские заметили, что автомобиль, которым управлял Алексей Врэжитору, двигался неравномерно. После остановки сотрудники полиции почувствовали сильный запах алкоголя. Они потребовали пройти проверку с помощью алкотестера Drager, а затем медицинское освидетельствование, однако, как утверждается, водитель неоднократно отказывался.

В суде Алексей Врэжитору не признал вину и заявил, что не употреблял алкоголь. По его словам, с 2023 года он проходит комплексное неврологическое лечение, а принимаемые препараты вызывают побочные эффекты, включая сонливость, провалы в памяти и изменения поведения. Он утверждает, что в день происшествия почувствовал себя плохо, а неподалеку от села Бравичены у него начались головокружение и проблемы с памятью.

«У меня не было намерения уклоняться от прохождения алкотеста», — заявил он в суде. При этом Врэжитору отметил, что из-за воздействия лекарств не помнит, предлагали ли ему полицейские пройти тестирование.

Однако суд отклонил доводы защиты, посчитав, что они не подтверждаются достаточными доказательствами. Судья установила, что показания сотрудников полиции подтверждаются протоколами, составленными на месте, а также видеозаписями с нагрудных камер.

В обоснование приговора суд подчеркнул, что «законодатель не ставит наличие состава преступления в зависимость от того, употреблял человек алкоголь или нет», а связывает его с самим фактом отказа пройти проверку на наличие алкоголя в организме.

Суд также отверг версию о том, что отказ был вызван воздействием принимаемых медикаментов, признав это объяснение необоснованным.

При назначении наказания суд учел, что для Алексея Врэжитору это первое уголовное правонарушение и что отягчающих обстоятельств установлено не было. Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Север.

Источник
