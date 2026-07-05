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noi.md logonoi
5 Июля 2026, 13:15
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Стрельба в Кишиневе: экипажи полиции были подняты по тревоге

Сегодня утром, 5 июля 2026 года, столичная полиция была поднята по тревоге после экстренного вызова в службу 112.

Стрельба в Кишиневе: экипажи полиции были подняты по тревоге.
Стрельба в Кишиневе: экипажи полиции были подняты по тревоге.

Водитель службы такси сообщил, что один из пассажиров уронил в салоне автомобиля пистолет, а затем произвел выстрел на проспекте Григоре Виеру, передает noi.md 

Сразу после получения сигнала на место происшествия были направлены дежурные экипажи Батальона оперативного реагирования (BPRO). По предварительным данным правоохранительных органов, подозреваемыми по данному делу проходят двое уроженцев села Кырпешть Кантемирского района. 

На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента, ведется следствие.

Источник
noi.md logonoi
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