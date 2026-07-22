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rupor.md logorupor
22 Июля 2026, 13:18
17 286
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Спасатели вытащили из Днестра тонувшую женщину

В Тирасполе спасатели оказали помощь местной жительнице, которая не справлялась с течением реки в районе паромной переправы.

Спасатели вытащили из Днестра тонувшую женщину.
Спасатели вытащили из Днестра тонувшую женщину.

Как сообщают приднестровские спасатели, очевидцы заметили женщину в опасности и вызвали экстренные службы, передает rupor.md

Инцидент произошел 21 июля между городским пляжем «Сократ» и переправой. Дежурный спасатель прибыл на лодке, поднял пострадавшую из воды и доставил на берег, где ее передали медицинской бригаде.

По предварительным данным спасателей, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Источник
rupor.md logorupor
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