22 Июля 2026, 13:18
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Спасатели вытащили из Днестра тонувшую женщину
В Тирасполе спасатели оказали помощь местной жительнице, которая не справлялась с течением реки в районе паромной переправы.
Как сообщают приднестровские спасатели, очевидцы заметили женщину в опасности и вызвали экстренные службы, передает rupor.md
Инцидент произошел 21 июля между городским пляжем «Сократ» и переправой. Дежурный спасатель прибыл на лодке, поднял пострадавшую из воды и доставил на берег, где ее передали медицинской бригаде.
По предварительным данным спасателей, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.