Санду: Вывод войск России из Приднестровья - приоритет в диалоге с европейскими партнерами.

Процесс вступления Республики Молдова в Европейский союз решается в Брюсселе, а не в Москве, заявила президент Майя Санду.

Она подчеркнула, что Приднестровский регион - часть Республики Молдова и включен во все обсуждения, касающиеся европейского будущего страны, передает moldpres.md

Глава государства отметила, что одной из основных проблем, связанных с Приднестровским регионом, остается незаконное присутствие российских войск на территории Республики Молдова. По ее словам, этот вопрос постоянно поднимается как Кишиневом, так и европейскими партнерами.

«Приднестровский регион - часть Республики Молдова, конечно, мы обсуждаем и Приднестровский регион. Наибольшая проблема - незаконное присутствие российских войск. Разумеется, каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему», - заявила Майя Санду в эфире "Pro TV Chișinău".

Президент отметила, что в случае возможных переговоров о завершении войны в Украине Европейский союз может также принять во внимание приднестровскую проблему, в том числе мирный вывод российских военных из региона.

Майя Санду обратила внимание и на случаи задержания молдавских граждан на левом берегу Днестра, которые, по ее словам, лишены свободы без законных оснований. Президент сказала, что власти пытаются урегулировать эти ситуации в рамках диалога между Кишиневом и Тирасполем при поддержке ОБСЕ.

«Иногда нам удается, иногда нет. Сейчас есть несколько человек, освобождение которых мы не можем добиться, но правительство продолжит прилагать усилия», - подчеркнула глава государства.