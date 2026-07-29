theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
29 Июля 2026, 22:07
22
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Служебные собаки нашли наркотики у пассажиров автобусов из Франции и Германии

Служебные собаки Пограничной полиции нашли наркотики у пассажиров автобусов из Франции и Германии, которые следовали в Молдову.

Служебные собаки нашли наркотики у пассажиров автобусов из Франции и Германии.
Служебные собаки нашли наркотики у пассажиров автобусов из Франции и Германии.

Об этом сообщает ведомство, уточняя, что нарушения выявили кинологические команды на КПП «Костешты» и «Кагул», передает rupor.md

В первом случае на въезде в страну служебная собака Эмми обнаружила у пассажира рейса «Франция — Кишинев» устройства для измельчения, фольгу, трубки и два пакета с марихуаной. Во втором случае на КПП «Кагул» собака Гама помогла найти в кошельке пассажира рейса «Германия — Молдова» сверток из фольги с белым веществом.

Все изъятые подозрительные вещества переданы на специализированную экспертизу. Пограничная полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств данных инцидентов.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте