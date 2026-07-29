Служебные собаки нашли наркотики у пассажиров автобусов из Франции и Германии.

Служебные собаки Пограничной полиции нашли наркотики у пассажиров автобусов из Франции и Германии, которые следовали в Молдову.

Об этом сообщает ведомство, уточняя, что нарушения выявили кинологические команды на КПП «Костешты» и «Кагул», передает rupor.md

В первом случае на въезде в страну служебная собака Эмми обнаружила у пассажира рейса «Франция — Кишинев» устройства для измельчения, фольгу, трубки и два пакета с марихуаной. Во втором случае на КПП «Кагул» собака Гама помогла найти в кошельке пассажира рейса «Германия — Молдова» сверток из фольги с белым веществом.

Все изъятые подозрительные вещества переданы на специализированную экспертизу. Пограничная полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств данных инцидентов.