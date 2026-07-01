Дело о взятке в $136 000 на таможне буксует: ни одного судебного заседания.

Прошел уже год с момента раскрытия коррупционной схемы в Таможенной службе, по которой двое руководителей таможни обвиняются в получении взятки в размере 136 000 долларов за содействие в импорте товаров в Приднестровье.

Как сообщает расследование Cu Sens, рассмотрение дела продвигается крайне медленно, сообщает tvrmoldova.md

Хотя Юрий Горя был передан под суд более трех месяцев назад, инстанция до сих пор не приступила к рассмотрению дела по существу — за это время не состоялось ни одного судебного заседания. В то же время дело второго фигуранта, Кристиана Олэреску, по-прежнему находится на стадии уголовного расследования.

Юрий Горя — один из двух руководителей таможни, задержанных в конце мая 2025 года сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) по уголовному делу о пассивной коррупции, которое расследуется совместно с прокурорами Бельц. Его дело было выделено в отдельное производство и передано в суд в феврале 2026 года.

«Я не требовал никаких 50 долларов и тому подобного. Я ничего не просил. Вы журналисты — разбирайтесь сами. У вас есть доступ к информации и соответствующие возможности», — заявил отстраненный от должности начальник Центрального таможенного бюро Юрий Горя.

Следствие: брали по 50 долларов за каждый кубометр товара

По словам прокурора Марии Мындреску, Юрий Горя, занимая должность начальника Центрального таможенного бюро, под предлогом ускорения и упрощения таможенного оформления товаров, импортируемых различными экономическими агентами, требовал, получал и принимал незаконное денежное вознаграждение в размере 50 долларов за каждый кубометр товара, ввозимого из Украины и предназначенного для последующей реализации в Приднестровье.

По данным прокуратуры, общая сумма денег, полученная несколькими траншами, составляет около 136 тысяч евро. Окончательный размер предполагаемой взятки должен быть подтвержден в ходе судебного разбирательства.

За три месяца — ни одного заседания

С момента поступления дела в суд прошло более трех месяцев. За это время в процессе сменились два судьи, а рассмотрение по существу так и не началось. Заседания неоднократно переносились.

По словам прокурора Марии Мындреску, защита подала 18 ходатайств, в том числе о признании недействительными процессуальных действий, проведенных органами следствия.

Кроме того, адвокат попросил предоставить дополнительное время для изучения материалов уголовного дела.

На следующем заседании суд должен решить, удовлетворять ли эти ходатайства или отклонить их.

Кто такой Юрий Горя

Юрий Горя, которому 45 лет, остается отстраненным от должности начальника Центрального таможенного бюро.

Свою карьеру в Таможенной службе он начал в 2003 году в должности таможенного инспектора.

В 2019 году Горя участвовал в конкурсе на должность директора Таможенной службы и дошел до финального этапа, однако конкурс не выиграл.

Спустя почти пять лет, в сентябре 2024 года, приказом тогдашнего директора Таможенной службы Александру Якуба он был назначен руководителем Центрального таможенного бюро.

Как отмечается в расследовании, продвижению Горя по службе мог способствовать его кум Андрей Спыну, бывший генеральный секретарь аппарата президента и экс-министр инфраструктуры и регионального развития.

«Мы не раз обсуждали его кандидатуру, когда я его рекомендовал. Но я не могу сказать, что мы за него боролись. Я знаю господина Горя еще со времен частного сектора. Думаю, мы знакомы с 2007–2008 годов. Девять лет назад он крестил моего младшего ребенка», — рассказал Андрей Спыну.

Второй фигурант

Вторым фигурантом дела является начальник таможенного поста Каушаны Кристиан Олэреску. Его уголовное дело пока остается на стадии досудебного расследования.

Кристиан Олэреску — сын бывшего судьи и председателя суда Хынчешт Виктора Олэреску, который был уволен в 2024 году Высшим советом магистратуры за дисциплинарные нарушения.

Его мать, Ольга Олэреску, возглавляет один из отделов Апелляционной палаты «Центр», а супруга, Ирина Олэреску, работает старшим инспектором по неподкупности в Национальном органе по неподкупности (НОН).

Сам Кристиан Олэреску свою вину не признает.