С 1 июля запускается Информационная система «Таможенные решения».

Новая платформа позволяет запрашивать, рассматривать и выдавать таможенные разрешения и решения полностью в электронном формате, устраняя необходимость подачи документов на бумажных носителях и личного обращения в отделения.

Как сообщила корреспонденту агентства начальник отдела информационной безопасности Таможенной службы Ирина Рыбак, посредством Информационной системы «Таможенные решения» осуществляется управление 18 типами таможенных разрешений и решений, относящихся к основным таможенным режимам, упрощениям и льготам, предусмотренным таможенным законодательством, передает moldpres.md

«Система позволяет управлять полным "жизненным циклом" разрешений — от подачи заявления и его рассмотрения до выдачи, изменения, приостановления, отзыва и последующего мониторинга, в рамках полностью оцифрованного процесса.

Таким образом, экономические операторы получают более простой, быстрый и прозрачный процесс. Заявления могут подаваться онлайн, подтверждающие документы передаются в электронном виде, а заявители могут в режиме реального времени отслеживать статус заявления, получать уведомления в ходе его рассмотрения и иметь доступ к истории выданных разрешений — всё в одной системе», — сказала Ирина Рыбак.

Внедрение Информационной системы «Таможенные решения» сокращает время и административные издержки для деловой среды, оптимизирует внутренние процессы таможенной администрации и укрепляет прозрачность процесса принятия решений.

«Система представляет собой важный этап в процессе гармонизации таможенного законодательства и процедур Республики Молдова с законами Европейского союза и в выполнении обязательств, взятых в рамках процесса присоединения к ЕС, за счёт развития современных, эффективных и полностью цифровых публичных услуг», — подчеркнула Ирина Рыбак.

Информационная система «Таможенные решения» доступна на платформе, в разделе E-Customs.