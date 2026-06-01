В Молдове две таможенные декларации объединят в единый документ.

Данное упрощение процедуры транзита предусмотрено в новой информсистеме транзита (NCTS), которая в целом заметно совершенствует таможенные процедуры.

Концепция NCTS опубликована и вступила в силу. В документе утверждена правовая основа функционирования платформы, которая станет базовым элементом модернизации таможни и интеграции РМ в таможенное пространство ЕС, сообщает logos-press.md

Он разработан по нормам Еврокомиссии и стал частью Национальной программы модернизации и гармонизации таможенных информационных систем на 2025–2030 годы. Концепция регламентирует порядок эксплуатации NCTS. Система будет обеспечивать полный электронный цикл транзитных операций.

NCTS финансируется за счет госбюджета, международной технической помощи и других источников.

Это уменьшит время ожидания на границе

Базовым этапом развития системы станет переход на NCTS Phase 6. Он объединяет транзитную декларацию и декларацию предварительного ввоза товаров в единый документ. Предприятиям больше не придется оформлять отдельные декларации при пересечении внешней границы ЕС.

Это уменьшит время ожидания на границе и сократит число проверок. Кроме того, система обеспечит обмен информацией между таможнями в режиме реального времени и позволит отказаться от повторного оформления документов в каждой стране транзита.

По расчетам ТС, только за счет отказа от двойной обработки документов бизнес ежегодно будет экономить 102,8 млн леев. Расчет произведен на базе 342,6 тыс. деклараций, оформленных в 2024 году, и средней стоимости одной транзитной декларации брокером (около 300 леев).

Подключение национальной таможенной системы к общеевропейской сети обмена данными CCN/CSI обойдется примерно в 250 тыс. евро в год. Его профинансирует ЕС в рамках программы CUSTOMS, участником которой является Молдова.