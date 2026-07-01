В Молдове усилят электронный контроль и розыск осуждённых.

Комиссия по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету парламента одобрила отчёт по законопроекту, разработанному Министерством юстиции.

Документ направлен на устранение пробелов между применением мер пресечения и этапом исполнения наказания, передает rupor.md

Одно из ключевых изменений обязывает суды по собственной инициативе объявлять в розыск осуждённых, отсутствующих при оглашении приговора, с одновременным применением мер ограничения, включая запрет на выезд.

Также предлагается криминализировать побег из-под домашнего ареста. Сейчас уголовная ответственность предусмотрена только за побег из мест лишения свободы. Новая норма позволит оперативнее реагировать на нарушения и проводить необходимые следственные действия.

Законопроект расширяет использование электронного мониторинга для лиц, которым запрещено покидать населённый пункт или страну, а также для тех, кто находится под судебным контролем. Вводятся чёткие правила реагирования на технические сбои и попытки вмешательства в работу устройств слежения.

Отдельно ужесточаются правила внесения залога: для организаций его планируют повысить с нынешних 15–50 тыс. леев до 50–150 тыс. леев. По мнению авторов, это должно исключить злоупотребления и повысить финансовые гарантии государства.

Также предлагается закрепить в законодательстве институт запрета на выезд (consemn), обеспечив взаимодействие между судебными органами и административными структурами.